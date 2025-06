Nuova Audi RS5 | Avant e Sportback debuttano a settembre?

La nuova Audi RS5, in arrivo a settembre, promette di rivoluzionare il segmento con una svolta epocale: addio al V6 aspirato e benvenuta alla prima RS ibrida plug-in della storia del marchio. Con una potenza di circa 620 CV e un design affascinante, questa vettura rappresenta l'evoluzione delle prestazioni Audi. Scopriamo insieme cosa rende unica questa innovativa berlina sportiva, destinata a lasciare il segno nel mercato automobilistico mondiale.

La nuova Audi?RS5 segnerĂ un vero cambio generazionale: addio al V6 aspirato e benvenuta la prima RS ibdrida plug?in della storia del marchio. Cosa sappiamo finora. Motorizzazione ibrida La nuova RS5 sarĂ una PHEV (ibrida plug?in), dotata di un motore termico — probabilmente un V6 biturbo da 2,9?l, affiancato da un motore elettrico integrato, che alzerĂ la potenza complessiva a circa 620?CV. La configurazione garantirĂ un’autonomia in modalitĂ elettrica stimata attorno ai 70-80? km, grazie ad una batteria da circa 21 kWh netti. Design ed estetica Dalle foto spia emerge un’RS5 molto piĂą “muscolosa”: prese d’aria maggiorate, paraurti rialzati, cerchi fino a 21? e carrozzerie CoupĂ©, Sportback e Avant (station wagon) confermate. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi RS5: Avant e Sportback debuttano a settembre?

