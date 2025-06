Nuova Amministrazione a Sant’Angelo a Cupolo | il Sindaco De Pierro ufficializza la squadra

Sant’Angelo a Cupolo si prepara a un nuovo capitolo con l’insediamento della squadra di governo, guidata dal sindaco Alessandro De Pierro. Dopo la vittoria alle recenti elezioni, il primo cittadino ha presentato i componenti che lavoreranno per una città più forte e coesa. Con una strategia improntata alla collaborazione e alle competenze, si apre una fase di rinnovamento e ambizioni. È il momento di scoprire come questa nuova amministrazione plasmerà il futuro di Sant’Angelo a Cupolo.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo la vittoria alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio scorsi, Sant'Angelo a Cupolo ha ufficialmente una nuova guida. Il neo eletto sindaco Alessandro De Pierro ha annunciato la squadra che lo affiancherà nel governo della città, ponendo le basi per un'amministrazione all'insegna della collaborazione e della concretezza. Al centro della strategia politica del sindaco, una chiara volontà di valorizzare le competenze interne alla maggioranza, premiando l'unità e il lavoro di squadra che hanno condotto alla vittoria della lista "Insieme per Sant'Angelo". A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Fabrizio D'Orta, ex primo cittadino, figura esperta e di riferimento per la comunità.