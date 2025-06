Nuoto Filippo Pelati conquista tre medaglie d' argento e una di bronzo agli Europei

Filippo Pelati, il talento ferrarese del nuoto, conquista un straordinario bottino di quattro medaglie agli Europei di Funchal: tre d'argento e una di bronzo. Un'impresa che conferma il suo ruolo tra i protagonisti dello scenario europeo. Durante le intense giornate dal 2 al 5 giugno, Pelati ha dimostrato tutto il suo valore e determinazione.

Quattro medaglie agli Europei. E' il corposo bottino conquistato dal nuotatore ferrarese Filippo Pelati alla competizione che si è disputata a Funchal, in Portogallo. Nel dettaglio, nell'arco di quattro giornate da lunedì 2 a giovedì 5 giugno

Nuoto artistico, Filippo Pelati d’argento nei solo tecnico agli Europei 2025 - La passione e l’arte del nuoto artistico hanno brillato quest’oggi a Funchal, dove Filippo Pelati ha conquistato l’argento nel solo tecnico agli Europei 2025.

Il ferrarese Pelati è uno “squalo” agli Europei. Quattro medaglie in 4 giorni - Ferrara Medaglie in serie, quattro per la precisione, per Filippo Pelati nel corso dei Campionati europei di nuoto artistico che si sono svolti a Funchal (Portogallo) da lunedì a ieri. Un bottino davv ... Si legge su msn.com

Nuoto artistico, medaglia d'oro per l'Italia agli Europei. Trionfo per le ragazze dell'Acrobatic team, argento per Pelati - L’ultimo oro è dell’Italia agli Europei di nuoto artistico che si sono conclusi oggi a Funchal, nell’isola portoghese di ... Secondo msn.com

Europei a Funchal. Pelati argento tech. Gran finale alle 17:00 con l'Acro - IN AGGIORNAMENTO - Filippo Pelati è d’argento anche nel singolo tecnico. Manca di poco il gradino più alto (meno di due punti) e porta a sette il medagliere azzurro agli europei di Funchal, in attesa ... Riporta federnuoto.it

