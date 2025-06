Novara incendio all' ex caserma Passalacqua

Novara, ex caserma Passalacqua: un incendio improvviso ha rischiarato il cielo della città. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente ieri, 5 giugno, per domare le fiamme e il fumo derivanti da un possibile incidente con un fornello da campeggio. Fortunatamente, l’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi. L’area interessata, ora messa in sicurezza, sarà soggetta a controlli approfonditi per garantire la sicurezza di tutti.

Un incendio nei locali dell'ex caserma Passalacqua. Sono intervenuti i vigili del fuoco nella giornata di ieri, giovedì 5 giugno, per il fumo e le fiamme che si sono sviluppati nella ex caserma, probabilmente a causa di un fornello da campeggio. L'incendio è stato spento e l'area, in cui. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, incendio all'ex caserma Passalacqua

In questa notizia si parla di: Caserma Incendio Passalacqua Novara

