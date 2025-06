Novara chiude per l‘ultima volta il cavalcavia XXV Aprile

Novara si prepara a vivere un momento di grande cambiamento: dal 9 al 13 giugno, il cavalcavia XXV Aprile sarà temporaneamente chiuso per gli ultimi lavori di asfaltatura. Questa chiusura, strategicamente posticipata per minimizzare i disagi durante l’anno scolastico, rappresenta un passo fondamentale verso una viabilità più sicura e moderna. È l’ultima occasione per assistere a questa trasformazione, che promette di migliorare la mobilità cittadina e la qualità della vita di tutti i residenti.

Saranno cinque i giorni di chiusura per gli ultimi lavori sul cavalcavia XXV Aprile. Da lunedì 9 giugno, fino a venerdì 13, il cavalcavia sarà chiuso per terminare l'asfaltatura, che è stata rimandata per evitare di chiudere una delle principali arterie cittadine con le scuole ancora aperte.

