Novara aprono per l' estate la piscina esterna del Terdoppio e la Solferino

Novara si prepara a vivere l’estate al massimo con la riapertura delle piscine esterne comunali. Dal Terdoppio, dal 10 giugno, e da Solferino, dal 14 giugno, residenti e visitatori potranno godersi giornate di relax e divertimento sotto il sole. Con orari ormai consolidati e tariffe accessibili, queste oasi di frescura sono il luogo ideale per ricaricare le energie e creare ricordi indimenticabili. Le tariffe agevolate per bambini, disabili e accompagnatori rendono l’esperienza ancora più inclusiva e accessibile a tutti.

Riaprono le due piscine estive comunali a Novara. La piscina estiva del Terdoppio sarà aperta da martedì 10 giugno, con orario dalle 9 alle 20, la piscina Solferino da sabato 14 giugno dalle 9 alle 19. Le tariffe I bambini di età inferiore ai 6 anni, i disabili ed eventuali accompagnatori.

In questa notizia si parla di: Piscina Novara Terdoppio Solferino

