Novara al posto dell' edicola un chiosco di piante e oggettistica

Novara trasforma il volto di piazza del Rosario: da edicola a un vivace chiosco di piante e oggettistica, dove un tempo trovavi solo giornali. Un cambiamento che arricchisce l’anima della piazza, dando nuova vita a uno spazio amato dalla comunità . Un luogo che invita a fermarsi, scoprire e lasciarsi sorprendere. La tradizione si rinnova, e la piazza si prepara ad accogliere nuovi incontri e sorrisi, rendendo più viva la città .

Là dove c'erano i giornali. reciterebbe più o meno così la strofa di una nota canzone italiana. Da qualche tempo l'edicola di piazza del Rosario (piazza Gramsci) a Novara, ha ripreso vita cambiando però la sua natura: non più un giornalaio ma un chiosco che vende piante e piccola oggettistica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, al posto dell'edicola un chiosco di piante e oggettistica

In questa notizia si parla di: Novara Edicola Chiosco Piante

Pesaro, addio ai chioschi dismessi: rimossa con la gru l'edicola Terenzi - In realtà l’edicola era chiusa ormai da più di un anno, ma al caratteristico chiosco, colorato con effetto street art, all’angolo tra le vie XI Febbraio e Contramine, tanti pesaresi c’erano ... Come scrive corriereadriatico.it

L'edicola spazzata via, il tu-per-tu con Conte e il crowdfunding: Venezia riavrà il chiosco Walter - L'edicola spazzata via, il tu-per-tu con Conte e il crowdfunding: Venezia riavrà il chiosco Walter L'iniziativa di un amico di Walter sta per concludersi. Raccolti quasi 25mila euro per il ... Riporta rainews.it

Gambardella: «Un'edicola al posto del chiosco» - «Alla notizia dell'avvio a breve della demolizione del chiosco di piazza Merlin, chiedo al Comune che sia avviata la parallela procedura di ripristino di un'edicola spiega Gambardella - La ... Come scrive ilgazzettino.it