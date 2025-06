Nouhan Tourè si unisce alla Samb | primo acquisto ufficiale per la stagione di Serie C

Primo acquisto ufficiale della Samb. Arriva in rossoblù Nouhan Tourè. Accordo raggiunto e dal 1 luglio vestirà la maglia rossoblù. Notizia che era nell'aria dopo che l'attaccante guineano aveva detto no al rinnovo del contratto con il Teramo. Classe 2000 è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Carpi per poi militare nel Milano City, Pontevomano, Tolentino. Da due anni a Teramo, nella stagione appena conclusa ha totalizzato 38 presenze mettendo a segno 11 reti di cui una proprio contro la Samb nel match del Bonolis. Ed ora ecco la sua prima esperienza nel calcio professionistico con il club del Riviera delle Palme.

