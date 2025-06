Notte Bianca a Sesto Fiorentino | 20 ore di eventi a ingresso libero

Preparati a vivere un weekend magico a Sesto Fiorentino con la Notte Bianca della Biblioteca Ernesto Ragionieri, un evento imperdibile che anima la città per 20 ore consecutive! Dall’8 giugno alle 16 fino alla mattina del 9 giugno, scoprirai oltre 30 appuntamenti tra spettacoli, giochi di ruolo, cinema e molto altro, il tutto rigorosamente gratuito. Quest’anno, il tema circo trasformerà la città in un grande spettacolo: non perdere l’occasione di immergerti in questa grande festa di cultura e divertimento!

Firenze, 6 giugno 2025 - Dalle ore 16 del 7 giugno fino alle 12 di domenica 8 giugno: venti ore filate di spettacoli, tornei di giochi di ruolo, iniziative per bambini, silent disco, cinema, musica, escape room. Oltre 30 appuntamenti per la Notte Bianca della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, rigorosamente a ingresso libero e quest'anno dedicata al mondo circense. E "Tutti al Circo" è l'evento che inaugura la kermesse, dalle ore 16 nel Cortile esterno insieme alla scuola di arti circensi En Piste, tra giocoleria, verticalismi e acrobazie aeree. Tutto da scoprire il parco giochi dell'artista catalano Joan Rovira, con creazioni ludiche realizzate con materiali di riciclo, tra arte e inventiva.

In questa notizia si parla di: Notte Bianca Sesto Fiorentino

