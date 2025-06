Norvegia-Italia tre schiaffi e pioggia di critiche | Vattene via!

Una serata da dimenticare per l’Italia, sconfitta pesantemente dalla Norvegia nel primo tempo con un punteggio di 3-0. I social sono in fermento tra polemiche e critiche feroci, mentre i tifosi si chiedono come la squadra possa risalire questa difficile china. La qualificazione ai Mondiali si fa sempre più complicata: ora, più che mai, serve una reazione d’orgoglio per riscattare un risultato che rischia di compromettere il sogno mondiale.

Il primo tempo di Norvegia Italia termina con il risultato di 3-0 per i padroni di casa: sui social scoppiano le polemiche e i malumori Fin qui è stata una serata molto difficile per gli Azzurri: Norvegia-Italia vanno a riposo sul risultato di 3-0 grazie alle reti di Sorloth, Nusa e Haaland. Un risultato che rischia di complicare tantissimo la situazione relativa alla qualificazione dell'Italia alla Coppa del Mondo, appuntamento che manca da due edizioni consecutive. (Lapresse) – rompipallone.it Ricordiamo che questa è solo la prima partita dell'Italia per le qualificazioni Mondiali, dunque la strada è lunga, ma al tempo stesso rischiare di perdere contro l'avversario più forte, che prima di questo match vantava 6 punti in due partite, rischia di creare un gap troppo ampio da colmare.

