Norvegia-Italia Spalletti sorprende | un giocatore del Napoli escluso dai titolari

A poche ore dal delicato impegno internazionale contro la Norvegia, Luciano Spalletti sorprende tutti con scelte inaspettate nella sua selezione azzurra. Il tecnico toscano, alle prese con numerosi forfait, rischia di rivoluzionare la formazione, lasciando alcuni protagonisti storici fuori dai titolari. La sfida, fondamentale per la qualificazione ai Mondiali, si preannuncia ad alta tensione: chi scenderĂ in campo e quali strategie adotterĂ Spalletti? La risposta arriverĂ solo al fischio d'inizio.

Le scelte di Spalletti a poche ore dal match dell'Italia contro la Norvegia. La Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti affronterĂ la Norvegia e poi la Moldavia in due match di qualificazione ai prossimi Mondiali. Due sfide importanti per gli azzurri, che dovranno a tutti i costi centrare la una qualificazione che manca da due edizioni, troppe. Ma a chi si affiderĂ Luciano Spalletti dopo i numerosi forfait ricevuti nel corso degli ultimi giorni? Molti i dubbi tra le fila dell'Italia, anche se alcuni hanno giĂ dato per certa una probabile formazione. Norvegia-Italia, Raspadori escluso? Le scelte di Spalletti.

Spalletti: “Fondamentale sfruttare gli spazi nelle ripartenze” | Norvegia-Italia