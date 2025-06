Norvegia-Italia sorpresa Raspadori al fianco di Retegui

L’attesa è finita: il calcio italiano si prepara a scoprire le scelte di Luciano Spalletti per la sfida contro la Norvegia. Tra conferme e novità, il tandem Raspadori-Retegui promette scintille, portando freschezza e imprevedibilità all’attacco degli Azzurri. La sfida si preannuncia emozionante e ricca di sorprese: tutto pronto per un match che potrebbe segnare una svolta crucialissima nel cammino verso la qualificazione.

L’attesa è finita: a poche ore dal fischio d’inizio, sono state diramate le formazioni ufficiali di Norvegia-Italia. Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha sciolto le riserve e ha definito l’undici titolare che scenderà in campo per affrontare una sfida fondamentale nel cammino degli Azzurri. Tra conferme e qualche sorpresa, in avanti troviamo il duo Raspadori-Retegui e in difesa c’è Coppola. Le formazioni ufficiali di Norvegia-Italia. Questa la formazione scelta da Spalletti per le Qualificazioni Mondiali: Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni, Zappacosta; Barella, Rovella, Tonali, Udogie, Raspadori, Retegui Questo è invece l’undici titolare della Nazionale norvegese: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Haaland, Sorloth. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Norvegia-Italia, sorpresa Raspadori al fianco di Retegui

