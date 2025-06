Norvegia-Italia qualificazioni mondiali | apre Sorloth raddoppia Nusa Disastro azzurro | Diretta 2-0

L’Italia affronta una sfida cruciale nelle qualificazioni mondiali in Norvegia, con Sorloth e Nusa che portano la Norvegia avanti 2-0 a Oslo. Un debutto complicato per gli azzurri, chiamati a reagire sotto la guida del nuovo c.t., in una gara già da non fallire. Dietro l’esordiente Coppola, il duello con Haaland promette scintille. La partita si mette in salita, ma il calcio è imprevedibile e tutto può ancora cambiare.

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Norvegia-Italia in campo alle 20.45. Diretta Rai 1. Emergenza difesa per la nazionale di Spalletti nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali '26: "Questa è la gara più importante".Fa ancora discutere il”no”di Acerbi. Donnarumma:”Abbiamo bisogno di tutt Partecipa alla discussione

In campo Norvegia-Italia 1-0 per le qualificazioni ai Mondiali - Non è formalmente uno spareggio, ma ne ha tutta l'aria. L'Italia di Luciano Spalletti comincia a Oslo contro la Norvegia il suo cammino verso i Mondiali 2026, e dopo due mancate qualificazioni un ... Lo riporta ansa.it

