Norvegia-Italia probabili formazioni | dubbio sulla trequarti per Spalletti

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara all’esordio nel gruppo I delle qualificazioni mondiali, una sfida cruciale contro la Norvegia all’Ullevaal Stadion. Dopo due assenze consecutive dal Mondiale, gli azzurri vogliono partire col piede giusto e mettere in cassaforte punti importanti. La probabile formazione, con il dubbio sulla trequarti per Spalletti, promette emozioni e tensione: sarà una gara da non perdere, perché ogni risultato potrebbe fare la differenza nel cammino verso il Qatar 2026.

Dopo due assenze consecutive dal Mondiale, l'Italia comincia il proprio cammino per guadagnarsi un posto nella prossima rassegna, che si disputerà nel 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. La formazione di Luciano Spalletti è stata inserita nel gruppo I, dove è l'unica squadra a non aver ancora disputato alcuna sfida. L'esordio sarà stasera, alle ore 20.45, all' Ullevaal Stadion, contro la Norvegia, che nelle prime due partite ha collezionato altrettante vittorie, dimostrando di essere una nazionale competitiva e che proverà a mettere i bastoni tra le ruote agli Azzurri. Norvegia-Italia, le probabili formazioni.

