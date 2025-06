Norvegia Italia primo tempo amaro per gli azzurri di Spalletti Record negativo al termine dei primi 45 minuti

Una serata da dimenticare per gli Azzurri di Spalletti, che al termine del primo tempo in Norvegia si trovano sotto di tre gol, stabilendo un record negativo storico. Un avvio complicato che mette in discussione le ambizioni di una Nazionale rinata e richiede una reazione immediata nella ripresa. La sfida è appena iniziata: come sapranno gli azzurri risalire questa difficile china?

Come riferito da OptaPaolo, con il 3-0 subito nel primo tempo di questa sera in Norvegia Italia, per gli Azzurri, si viene a verificare un record negativo storico. Per l'Italia, infatti, si tratta della prima volta nella

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Primo tempo discreto di Alexander Sorloth in Atletico Madrid-Real Sociedad: tripletta nel giro di quattro minuto e poi, per non farsi bastare nulla, ha messo a segno anche il poker personale E tra meno di un mese c'è Norvegia-Italia #Sorloth #Atletico Partecipa alla discussione

Stasera c'è Norvegia-Italia: accendiamo un cero alla Madonna, se gli azzurri perdono saremo già con un piede fuori anche dal Mondiale 2026 Dopo le brucianti esclusioni del 2018 e 2022 targate Tavecchio-Ventura e Gravina-Mancini, lo spettro di Haaland al Partecipa alla discussione

Norvegia – Italia 3-0 al 45’, ecco i gol e il racconto del primo tempo! – VIDEO - Sorloth, Nusa e Haaland segnano i tre gol che mandano avanti la Norvegia contro l’Italia alla fine del primo tempo. Lo riporta generationsport.it

Norvegia-Italia, 3-0 a fine primo tempo - Primo tempo da incubo per gli azzurri nel match Norvegia-Italia, banco di prova per l’Italia di Spalletti. Finisce infatti 3-0 il primo tempo. Il match con la Norvegia a Oslo è il primo impegno uffici ... Riporta msn.com

Norvegia-Italia, la rabbia del web: Su Rai1 dovevate mandare Sinner-Djokovic - Gli azzurri affondano nella delicata gara di qualificazione per i Mondiali e si scatenano i tifosi sui social, assecondando le richieste del presidente della Federtennis Binaghi ... Riporta sport.virgilio.it