Norvegia Italia parla Udogie | Siamo venuti qua per dominare la partita Siamo pronti!

Mancano pochi minuti alla sfida tra Norvegia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, che si giocherà all'Ullevaal Stadion di Oslo. Destiny Udogie, talento della Nazionale Italiana, ha espresso grande determinazione: "Siamo venuti qui per dominare la partita, siamo pronti a dare il massimo." Le sue parole riflettono la voglia degli azzurri di conquistare un risultato importante e continuare il sogno mondiale.

Il calciatore della Nazionale Italiana Destiny Udogie ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara di Norvegia Italia Mancano ormai pochi minuti a Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che si giocherà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. Ecco le parole del calciatore degli azzurri, Destiny Udogie, rilasciate a Rai Sport.

