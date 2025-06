Norvegia-Italia out uno dell’Inter a sorpresa! Le formazioni ufficiali

Stasera alle 20.45 si gioca una sfida decisiva tra Norvegia e Italia, valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Luciano Spalletti sorprende tutti annunciando una formazione inaspettata, cambiando le carte in tavola rispetto alle previsioni di ieri. Una partita che potrebbe definire il destino della Nazionale e mettere in gioco tutto il cuore azzurro. La tensione è alle stelle: l'Italia deve uscire dal campo con i punti, senza alternative.

Alle ore 20.45 si giocherà Norvegia-Italia, partita valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Luciano Spalletti sorprende con una scelta, le formazioni ufficiali. OUT! – Alla vigilia le scelte non erano le stesse, Luciano Spalletti ha deciso di cambiare rispetto a quello che aveva pensato almeno fino a ieri. Norvegia-Italia è quasi una partita da dentro o fuori e alle 20.45 la nazionale sarà obbligata a uscire con punti dalla trasferta nella quale c'è in palio la qualificazione ai Mondiali del 2026. Giacomo Raspadori sarà al fianco di Mateo Retegui, fuori perciò Davide Frattesi che sembrava favorito vista la considerazione che ha di lui il ct.

