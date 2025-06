Norvegia-Italia oggi Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario tv programma probabili formazioni

Questa sera alle 20.45, l’Italia scende in campo all’Ullevaal Stadion di Oslo per inaugurare le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro la Norvegia. Un match cruciale nel gruppo I, che potrebbe segnare il via a un cammino verso il sogno di tornare sulla scena mondiale. Scopri orari, programmazione, formazioni e tutte le emozioni di questa sfida decisiva!

Comincia questa sera (ore 20.45) all’Ullevaal Stadion di Oslo il cammino della Nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni per i Mondiali 2026. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo I, si giocano subito uno scontro diretto fondamentale per avvicinarsi all’obiettivo del pass per la fase finale della Coppa del Mondo in programma la prossima estate tra Messico, Canada e Stati Uniti. Donnarumma e compagni fanno visita infatti alla Norvegia di Erling Haaland, capolista del girone a punteggio pieno con due nette vittorie nelle prime due partite disputate (5-0 in Moldavia e 4-2 in trasferta con Israele). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Norvegia-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, tv, programma, probabili formazioni

