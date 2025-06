Norvegia Italia LIVE | le scelte di Spalletti nessuno juventino in campo dal primo minuto

Scintille in Norvegia-Italia! Luciano Spalletti mette in campo una formazione senza giocatori juventini dal primo minuto, segno di una strategia audace e innovativa. La sfida all’Ullevaal Stadion di Oslo promette emozioni e sorprese, con l’obiettivo di fare un passo decisivo verso i Mondiali 2026. Resta con noi per seguire live la cronaca, le analisi e tutti gli aggiornamenti più caldi di questa partita cruciale!

di Marco Baridon Norvegia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia di Luciano Spalletti affronta la Norvegia, con l’obiettivo di muovere un passo importante nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. segue LIVE il match dell’Ullevaal Stadion di Oslo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Norvegia Italia 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Norvegia Italia 0-0: risultato e tabellino. Norvegia (4-4-2) –  Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norvegia Italia LIVE: le scelte di Spalletti, nessuno juventino in campo dal primo minuto

In questa notizia si parla di: Italia Norvegia Spalletti Scelte

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Ricordatevi quando e se non andremo al mondiale - Giocatori che non si presentano/infortunati per la gara con la Norvegia (già decisiva) - Le scelte folli di spalletti per il playoff con la Germania che ti avrebbe dato un girone più facile Partecipa alla discussione

#Italia, le scelte di #Spalletti per le gare di qualificazione al Mondiale Il tecnico convoca i granata #Casadei e #Ricci #TorinoFC #ToroNews #Torino ? Qui per i dettagli Partecipa alla discussione

Norvegia-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti in attacco e chi marcherà Haaland, diluvio su Oslo - Senza cinque pedine fondamentali gli azzurri chiamati a una sfida decisiva, il ct punta su Coppola per marcare Haaland e schiera Retegui unica punta, le formazioni ufficiali di Norvegia-Italia ... Lo riporta sport.virgilio.it

Formazioni ufficiali Norvegia-Italia: le scelte dei due Commissari Tecnici per la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 - Formazioni ufficiali Norvegia-Italia, le scelte di Solbakken e Spalletti per la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 Tutto pronto per Norvegia-Italia, prima sfida di qualificazione ai Mondiali 202 ... sampnews24.com scrive

Norvegia-Italia, in diretta la partita di qualificazione ai Mondiali 2026: debutto azzurro delicato, Spalletti in emergenza - La diretta live di Norvegia-Italia, Qualificazioni ai Mondiali 2026: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale ... Riporta fanpage.it