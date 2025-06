Norvegia-Italia le ultimissime | c’è Coppola per Haaland Dove vedere in tv le qualificazioni ai Mondiali 2026

L'attesa per le qualificazioni ai Mondiali 2026 si fa sempre più intensa, con l'Italia pronta a sfidare la Norvegia di Haaland all'Ullevaal Stadion di Oslo. Una sfida imperdibile che aprirà il percorso degli azzurri nel Gruppo I, dove il talento del bomber norvegese si prospetta come l'ostacolo principale. Ma dove poter seguire questa emozionante gara in TV? Scopriamolo insieme e prepariamoci a vivere un match di altissima posta in palio!

Oslo (Norvegia), 6 giugno 2025 - Il cammino dell' Italia verso i Mondiali del 2026 partirà dall' Ullevaal Stadion di Oslo, nel quale venerdì 6 giugno alle 20.45 è in programma il match tra gli azzurri e i padroni di casa, valido nell'ambito del Gruppo I. Per la Nazionale di Luciano Spalletti la prima gara del girone è subito durissima, con lo spauracchio Erling Haaland da affrontare immediatamente e tra l'altro in piena emergenza proprio in difesa (e non solo). Le probabili formazioni. Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Norvegia-Italia, le ultimissime: c’è Coppola per Haaland. Dove vedere in tv le qualificazioni ai Mondiali 2026

Norvegia vs Italia – Qualificazioni Mondiali 2026: Scontro Cruciale nel Gruppo I