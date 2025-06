Norvegia-Italia le pagelle di CM | Nusa fenomenale Bastoni e Barella assenti ingiustificati Spalletti un disastro da 4

L'Italia si presenta in Norvegia con grandi aspettative, ma il campo racconta una storia ben diversa. La prestazione degli azzurri si rivela deludente, con alcune assenze ingiustificate e un’analisi impietosa di Spalletti, valutato con un brutto 4. Tra le pagelle di CM emerge un quadro che lascia molti punti interrogativi: Nusa si distingue come fenomeno, mentre Bastoni e Barella sono assenti ingiustificati. La partita si conclude con un 3-0 che fa riflettere profondamente sull’attuale stato di forma della Nazionale.

Norvegia-Italia 3-0 NORVEGIA Nyland 6: spettatore non pagante per praticamente tutto il corso della partita. Non si ricordano sue parate, tranne. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Pagelle Nusa

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Qualificazioni Mondiali 2026, in corso a Oslo Norvegia-Italia: 3-0 - All’Ullevaal Stadion della capitale norvegese inizia il cammino della Nazionale di Luciano Spalletti nel girone di qualificazione per il Mondiale dell’anno prossimo. Solo la prima del raggruppamento s ... Scrive tg24.sky.it

Norvegia-Italia 2-0, il dribbling ubriacante di Nusa che poi trasforma sotto la traversa - Thorsby serve il numero 20 che semina Rovella con il tacco e conclude in rete per il raddoppio dei padroni di casa ... Segnala msn.com

TJ - NORVEGIA-ITALIA 2-0 - Raddoppia Nusa - 37' - Thorsby trattiene Retegui in maniera scorretta, è lui il primo ammonito dell'incontro. 33' Che gol di Nusa! - Mina vagante, Nusa si accentra seminando Barella e Di ... Lo riporta tuttojuve.com