Norvegia-Italia | la partita più importante dell'anno ma nessuno lo sa

La sfida tra Norvegia e Italia, la partita più attesa dell’anno, passa in secondo piano rispetto alla vera battaglia delle qualificazioni al Mondiale 2026. In una fase a gironi combattuta e imprevedibile, la classifica del Gruppo I tiene tutti col fiato sospeso: Norvegia in vetta con sei punti, mentre l’Italia fatica a trovare la sua strada. La corsa è aperta: chi si qualificherà?

Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2026. Fase a gironi. Classifica Gruppo I: Norvegia 6, Estonia 3, Israele 3, Italia 0, Moldavia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

