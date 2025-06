Norvegia-Italia la formazione ufficiale | Spalletti sorprende tutti

Norvegia-Italia si appresta a essere una sfida emozionante e decisiva nel cammino verso il Mondiale 2026. Con le formazioni ufficiali appena annunciate, Spalletti sorprende tutti scegliendo una strategia audace per affrontare la squadra più forte del gruppo I. Questa sera alle 20:45, gli Azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di dimostrare il loro valore e iniziare con il piede giusto questa importante avventura. La sfida promette spettacolo e adrenalina.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Norvegia-Italia, match fondamentale per il cammino verso il prossimo Mondiale Questa sera, venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20:45, andrà in scena la sfida tra Norvegia-Italia. Per gli Azzurri si tratta della prima sfida del gruppo I di qualificazione per i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada. Gli uomini di Spalletti faranno il proprio esordio contro la squadra più forte. (Lapresse) – rompipallone.it Infatti la Norvegia vanta 6 punti in 2 partite con 9 gol fatti e 2 subiti, l'unica a punteggio pieno seguito dal duo Estonia-Israele a 3 punti mentre la Moldavia, avversaria dell'Italia il 9 giugno, è ancora a zero punti.