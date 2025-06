Norvegia-Italia | incubo per gli azzurri a Oslo Dentro Orsolini e Lucca| Diretta 3-0

La squadra di Spalletti inguardabile nel primo tempo: la Norvegia ci buca tre volte con Sorloth, Nusa e Haaland. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Norvegia-Italia: incubo per gli azzurri a Oslo. Dentro Orsolini e Lucca| Diretta 3-0

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

La terza eliminazione degli @Azzurri sarebbe una cosa meravigliosa !! La squadra della @FIGC rappresenta una federazione che chiude gli occhi a tutto e tutti per colpire una solo società….. Partecipa alla discussione

Norvegia-Italia, bufera su Bastoni: doppio errore sul gol di Sorloth e avvio da incubo per gli Azzurri - Norveglia-Italia, bufera su Bastoni: doppio errore del difenore dell'Inter nell'azione che porta al gol di Sorloth e avvio da incubo per gli Azzurri a Oslo. sport.virgilio.it scrive

Norvegia-Italia, 3-0 a fine primo tempo - Primo tempo da incubo per gli azzurri nel match Norvegia-Italia, banco di prova per l’Italia di Spalletti. Finisce infatti 3-0 il primo tempo. Il match con la Norvegia a Oslo è il primo impegno uffici ... Da msn.com

Norvegia-Italia, la rabbia del web: Su Rai1 dovevate mandare Sinner-Djokovic - Gli azzurri affondano nella delicata gara di qualificazione per i Mondiali e si scatenano i tifosi sui social, assecondando le richieste del presidente della Federtennis Binaghi ... Segnala sport.virgilio.it