Norvegia-Italia | Haaland firma il tris incubo per gli azzurri a Oslo Si riparte con Frattesi per Rovella| Diretta 3-0

L’Italia affronta una sfida cruciale contro la Norvegia a Oslo, con Haaland inarrestabile e un risultato che già fa tremare i tifosi azzurri. Dopo il tris di Haaland, la squadra italiana si prepara a ripartire con Frattesi e Rovella, in una partita decisiva per il cammino verso la qualificazione. Dietro l’esordiente Coppola, gli azzurri dovranno dimostrare carattere e determinazione: il debutto in Norvegia si trasforma in un banco di prova da non fallire.

Debutto per gli azzurri a Oslo: per il c.t. è una gara già da non fallire. Dietro l'esordiente Coppola se la dovrà vedere con Haaland. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Norvegia-Italia: Haaland firma il tris, incubo per gli azzurri a Oslo. Si riparte con Frattesi per Rovella| Diretta 3-0

In questa notizia si parla di: Azzurri Haaland Oslo Norvegia

Norvegia Italia, Drillo Olsen, il guru degli anni ’90: «Azzurri, non siete superiori. Con Haaland e Odegaard possiamo battervi. Però abbiamo un problema dietro… Il mio pronostico è questo» - Elgin “Drillo” Olsen, l'iconico ct norvegese degli anni '90, lancia la sfida all’Italia: "Con Haaland e Ødegaard possiamo vincere!" Un'affermazione audace che rispecchia un trend crescente nel calcio, dove le squadre emergenti mettono in discussione le storiche potenze.

Stasera c'è Norvegia-Italia: accendiamo un cero alla Madonna, se gli azzurri perdono saremo già con un piede fuori anche dal Mondiale 2026 Dopo le brucianti esclusioni del 2018 e 2022 targate Tavecchio-Ventura e Gravina-Mancini, lo spettro di Haaland al Partecipa alla discussione

? Inizia la corsa al Mondiale per gli Azzurri: subito la sfida più dura del girone contro Haaland e compagni. Non si può sbagliare ? ' - Partecipa alla discussione

Norvegia-Italia, bufera su Bastoni: doppio errore sul gol di Sorloth e avvio da incubo per gli Azzurri - Norveglia-Italia, bufera su Bastoni: doppio errore del difenore dell'Inter nell'azione che porta al gol di Sorloth e avvio da incubo per gli Azzurri a Oslo. Secondo sport.virgilio.it

Norvegia-Italia, le formazioni ufficiali: Spalletti spiega scelte in attacco e chi marcherà Haaland, diluvio su Oslo - Senza cinque pedine fondamentali gli azzurri chiamati a una sfida decisiva, il ct punta su Coppola per marcare Haaland e schiera Retegui unica punta, le formazioni ufficiali di Norvegia-Italia ... Segnala sport.virgilio.it

Norvegia-Italia 3-0, Haaland è lasciato solo e trasforma a porta vuota - Sul finire del primo tempo l’attaccante del Manchester City è servito in area, aspetta che Donnarumma si distenda e poi mette in rete ... Come scrive rainews.it