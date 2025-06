Norvegia-Italia | Haaland firma il tris incubo per gli azzurri a Oslo Per ora nessuna reazione| Diretta 3-0

Una notte da incubo per gli azzurri a Oslo: la Norvegia di Haaland, con una tripletta, ci infligge un pesante 3-0. La prima frazione di gioco è stata un disastro totale, lasciando l’Italia a guardare senza reazioni concrete. Ora, l’Italia dovrà trovare presto risposte e rimanere concentrata per cambiare rotta in vista delle prossime sfide.

