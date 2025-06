Norvegia-Italia è una vergogna! Credete al Mondiale o ve ne andate a casa?

una sfida che richiede coraggio, determinazione e unità. La disfatta in Norvegia ha svelato le fragilità di un sistema che deve urgentemente rialzarsi. È il momento di riflettere, reagire e dimostrare che l’Italia può tornare a essere protagonista nel calcio mondiale. Solo così potremo guardare avanti con speranza e orgoglio.

Siamo oltre l’allarme, un piede e mezzo (forse due) dentro uno psicodramma. Che la trasferta a Oslo contro la Norvegia fosse l’ostacolo più alto nella corsa al Mondale 2026 era noto. Che l’Italia venisse presa a schiaffi, strattonata, messa all’angolo e maltrattata da Haaland e compagni no. E’ stata un’esperienza umiliante e chiarificatrice. Non solo andare negli Stati Uniti o in Canada e Messico la prossima estate vincendo il girone è ormai qualcosa che appartiene alla dimensione del sogno, nemmeno più un progetto, ma anche pensare di arraffare in qualche modo la qualificazione passando dalla tagliola dei playoff oggi sembra arduo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Norvegia-Italia è una vergogna! Credete al Mondiale o ve ne andate a casa?

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Vergogna Credete

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Norvegia-Italia è una vergogna! Credete al Mondiale o ve ne andate a casa? - Norvegia-Italia finisce con una lezione agli azzurri. Qualificazione al Mondiale 2026 compromessa prima di cominciare, rischiamo di stare a casa per la terza volta di fila. Tutti colpevoli, non si sal ... Scrive panorama.it

Mondiali 2026, vergogna Italia: la Norvegia asfalta gli azzurri con un secco 3-0 - Oslo, 6 giugno 2025 – Un’Italia irriconoscibile, a tratti vergognosa, cade rovinosamente sotto i colpi di una Norvegia spietata: finisce 3-0 al termine di un primo tempo dominato dai padroni di casa, ... Come scrive erreemmenews.it

TJ - NORVEGIA-ITALIA 3-0 - Lezione di calcio dai norvegesi, che vergogna! - 49' - Tutti negli spogliatoi, lezione di calcio dalla Norvegia che ci rispedisce indietro con la coda tra le gambe. Non c'è mai stata partita ad Oslo, la nazionale si presenta scarica ... Lo riporta tuttojuve.com

L'esordiente azzurro in gol contro la Norvegia - Quiz #55