Norvegia-Italia | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un'emozionante sfida tra Norvegia e Italia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali. Al Ullevaal Stadion di Oslo, il match promette spettacolo e tensione, con formazioni pronte a dare il massimo. Scopri orario, dove vedere la partita in TV e tutte le ultime news sulle probabili formazioni: non perdere questa grande occasione di tifare i tuoi azzurri!

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

