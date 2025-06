Norvegia-Italia bocciato da tutti | Una sciagura

Una sfida cruciale tra Norvegia e Italia, che si preannuncia già difficile per gli azzurri. L’Italia di Luciano Spalletti si trova in difficoltà fin dai primi minuti, con l’autorevole Sorloth che apre le marcature per gli scandinavi. Il cammino verso i Mondiali si complica, suscitando delusione e critiche tra tifosi e addetti ai lavori. Ma la vera partita è ancora tutta da giocare, e il nostro team può risalire la china.

Azzurri già sotto contro gli scandinavi nella gara di qualificazione ai Mondiali: è già finito nel mirino della critica Un match iniziato subito in salita per l’Italia di Luciano Spalletti. Ad aprire la gara di Oslo ci ha pensato infatti Alexander Sorloth. Norvegia-Italia, azzurri sotto (LaPresse) – calciomercato.it L’attaccante dell’Atletico Madrid è riuscito a superare Donnarumma e a firmare il gol del vantaggio. In una gara che per gli azzurri sa già di dentro fuori: contro gli scandinavi è un vero e proprio spareggio, anche se per l’Italia si tratta solo della prima gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Norvegia-Italia, bocciato da tutti: “Una sciagura”

In questa notizia si parla di: Italia Norvegia Bocciato Tutti

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Norvegia-Italia, bocciato da tutti: “Una sciagura” - Un match iniziato subito in salita per l’Italia di Luciano Spalletti. Ad aprire la gara di Oslo ci ha pensato infatti Alexander Sorloth. Lo riporta calciomercato.it

Norvegia-Italia diretta: segui la gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 - All'Ullevaal Stadion di Oslo contro Haaland e compagni il debutto degli azzurri nel gruppo I: aggiornamenti in tempo reale ... msn.com scrive

Norvegia-Italia, orario e dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali - Norvegia-Italia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico, si gioca questa sera alle 20:45 a Oslo. Diretta in chiaro e gratuita su Rai1 ... Riporta fanpage.it

Cosa succederebbe se l'Italia si arrabbiasse e attaccasse ogni paese?!?