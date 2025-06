Norvegia-Italia azzurri nel baratro 3-0 – LA DIRETTA

Una serata da dimenticare per gli Azzurri, che dominano il possesso senza trovare la via del gol, mentre la Norvegia sfrutta al massimo le occasioni, andando in vantaggio con un’azione perfetta di Nusa e Sorloth. Il primo tempo si chiude con il risultato di 3-0: una situazione difficile che mette in discussione il cammino degli azzurri. La sfida ora si fa ancora più intensa e carica di tensione.

Primo tempo a senso unico nella sfida tra Italia e Norvegia, con gli Azzurri incapaci di rendersi pericolosi nonostante un lungo possesso palla. A colpire, infatti, è solo la squadra di Solbakken, cinica e letale in ogni occasione concessa. La rete del vantaggio arriva al quarto d’ora: Nusa sfonda sulla sinistra, entra in area e serve un pallone perfetto per Sorloth, che si libera al centro e conclude di prima intenzione sul primo palo, battendo un Donnarumma non impeccabile. L’Italia accusa il colpo e non reagisce, mentre la Norvegia prende campo e colpisce ancora. Il raddoppio nasce ancora dai piedi di Nusa, protagonista assoluto del match: l’esterno norvegese salta in dribbling sia Rovella che Di Lorenzo, poi lascia partire un destro imprendibile che si infila sotto l’incrocio dei pali, firmando il 2-0. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Norvegia-Italia, azzurri nel baratro, 3-0 – LA DIRETTA

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Azzurri Baratro

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Qualificazioni Mondiali 2026, in corso a Oslo Norvegia-Italia: 3-0 - All’Ullevaal Stadion della capitale norvegese inizia il cammino della Nazionale di Luciano Spalletti nel girone di qualificazione per il Mondiale dell’anno prossimo. Solo la prima del raggruppamento s ... Da tg24.sky.it

Norvegia Italia, primo tempo amaro per gli azzurri di Spalletti. Record negativo al termine dei primi 45 minuti - Come riferito da OptaPaolo, con il 3-0 subito nel primo tempo di questa sera in Norvegia Italia, per gli Azzurri, si viene a verificare un record negativo storico. Per l’Italia, infatti, si tratta ... Scrive calcionews24.com

Norvegia-Italia 3-0, primo tempo choc degli azzurri: qualificazione ai Mondiali già a rischio - Una figuraccia epica. Esordio choc dell’Italia nella prima gara del girone di qualificazioni ai Mondiali. La Norvegia domina contro gli azzurri di Luciano Spalletti: segnano in sequenza Sorloth, Nusa ... Si legge su ilfattoquotidiano.it