Norvegia-Italia azzurri iniziano qualificazioni per Mondiali 2026 – La diretta

Oggi, a Oslo, gli Azzurri scendono in campo contro la Norvegia per la prima gara delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un debutto cruciale nel Gruppo I, che vede coinvolti anche Estonia, Israele e Moldavia. La sfida promette emozioni e determinazione: sarà il primo passo di un cammino che potrebbe riportare l'Italia tra le grandi del calcio mondiale. Restate con noi per seguire la diretta e vivere ogni momento di questa avventura!

Italia in campo contro la Norvegia a Oslo oggi, venerdì 6 giugno, per il match della prima giornata del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Nel gruppo I, oltre a Italia e Norvegia, ci sono anche Estonia, Israele e Moldavia.

