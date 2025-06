Norvegia Italia | 3 cose che non hai notato della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali

La sfida tra Norvegia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, ha riservato sorprese inattese. Con un netto 3-0 nel primo tempo, i norvegesi hanno mostrato una solidità sorprendente, mettendo in ombra le aspettative italiane. Ma ci sono tre curiosità che forse non hai notato, capaci di cambiare la prospettiva su questa partita: dalla tattica adottata alla prestazione dei singoli. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa inattesa vittoria.

Tre curiosità sulla sfida Norvegia Italia, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi campionati Mondiali Non c’è stata partita, questa è la descrizione più immediata e anche logica di Norvegia-Italia. Un 3-0 maturato interamente nel primo tempo e che avrebbe persino potuto avere proporzioni maggiori se il diagonale di Berge nella ripresa non avesse trovato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Norvegia Italia: 3 cose che non hai notato della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Sfida Valida

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Spalletti lancia l’Italia contro la Norvegia: "Nessun alibi, siamo pronti" Partecipa alla discussione

Spalletti risponde fiero a chi ne chiede esonero o dimissioni dopo il disastro in Norvegia-Italia - Luciano Spalletti ha parlato al termine della partita persa clamorosamente dalla sua Italia contro la Norvegia nella prima sfida valida per le qualificazioni ... Segnala fanpage.it

Norvegia-Italia 3-0, le pagelle: addio a un altro Mondiale? Donnarumma non fa miracoli (6), Barella e Bastoni ancora a Monaco (4,5) - Finisce 3-0 la sfida tra Norvegia e Italia, valida per il girone delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Decisive le reti nel primo tempo di Sorloth, Nusa e Haaland. E per gli azzurri si ... Si legge su msn.com

Norvegia Italia: 3 cose che non hai notato della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali - Tre curiosità sulla sfida Norvegia Italia, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi campionati Mondiali Non c’è stata partita, questa è la descrizione più immediata e anche logica di Norvegia-It ... Da calcionews24.com