Nell’incipit delle qualificazioni ai Mondiali 2026, l’Italia di Spalletti si trova a dover affrontare una dura realtà: una sconfitta pesante per 3-0 contro la Norvegia ad Oslo. Un primo gol evitabile e una prestazione da rivedere, che mette in discussione le ambizioni azzurre. Ora, il cammino si fa impervio, ma è proprio nelle difficoltà che si forgia il vero carattere della squadra. Riusciranno gli azzurri a risalire la china?

Oslo (Norvegia), 6 maggio 2025 – Comincia decisamente in salita il cammino dell’Italia di Luciano Spalletti alle qualificazioni dei Mondiali 2026. Sotto la violenta pioggia che si è abbattuta su Oslo, gli azzurri sono stati infatti travolti 3-0 dalla Norvegia che schizza a quota 9 punti in vetta al gruppo I (gli uomini di Solbakken avevano già vinto due incontri con Moldavia e Israele) con un confortante +10 nel computo della differenza reti. Riaffiorano così gli spettri di un sempre più probabile playoff – che in passato è già stato fatale nel cammino verso la rassegna iridata – nelle menti degli azzurri che questa sera sono passati dal Sole di mezzanotte al buio pestp tipico delle notti da incubo in appena un quarto d’ora: la Norvegia ha infatti disinnescato con disarmante facilità lo sterile possesso palla iniziale degli azzurri e al 14’ è passata in vantaggio grazie a Sorloth che ha capitalizzato la splendida iniziativa personale (con tanto servizio vincente) di Nusa, freddando con un mancino sul primo palo Donnarumma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Norvegia-Italia 3-0, Spalletti: "Vado avanti con questo gruppo. Primo gol evitabile"

