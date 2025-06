Norvegia-Italia 3-0 primo tempo choc degli azzurri | la strada verso i Mondiali è già un incubo

Una sconfitta pesante e inattesa che mette a dura prova le speranze di qualificazione dell’Italia ai Mondiali del 2026. La sfida si complica, e il cammino verso la qualificazione si trasforma in una vera e propria battaglia. Mentre i tifosi si interrogano sul futuro, il primo tempo lascia già il segno di una disfatta che richiede coraggio e reazione. Ma ora, più che mai, il calcio italiano deve dimostrare di poter risorgere.

Una figuraccia epica. Esordio choc dell’Italia nella prima gara del girone di qualificazioni ai Mondiali. La Norvegia domina contro gli azzurri di Luciano Spalletti: segnano in sequenza Sorloth, Nusa e Haaland. E adesso la qualificazione ai Mondiali del 2026 è già in salita. Anzi, è già un incubo. Nonostante sia la gara d’esordio, infatti, è una sfida decisiva perché la Norvegia è la squadra antagonista degli azzurri nel Gruppo I. Le altre, Estonia, Israele e Moldavia, sono avversarie qualitativamente inferiori. Se terminasse così la sfida, la Norvegia salirebbe a 9 punti nel girone (con tre partite giocate) mentre l’Italia rimarrebbe ferma a quota zero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Norvegia-Italia 3-0, primo tempo choc degli azzurri: la strada verso i Mondiali è già un incubo

