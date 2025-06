Norvegia Italia 3-0 | notte fonda degli azzurri passo falso verso i Mondiali

Una notte da dimenticare per gli azzurri, sconfitti 3-0 dalla Norvegia nel match decisivo di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sconfitta che mette a rischio il sogno mondiale e invita a riflettere sulle prossime mosse di Luciano Spalletti. La partita, ricca di emozioni e imprevisti, si è conclusa con un risultato che farà discutere a lungo: ora l’Italia deve rimboccarsi le maniche e tornare in carreggiata. La strada verso il Qatar è ancora tutta da scrivere.

di Marco Baridon Norvegia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia di Luciano Spalletti cade contro la Norvegia, muovendo un passo falso nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il 3-0 è stato seguito così da . Norvegia Italia 3-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! 7? Occasione Italia – Bel traversone dalla sinistra di Bastoni, Zappacosta non riesce nella deviazione sotto porta 10? Raspadori bloccato – L’attaccante del Napoli prova a involarsi verso la porta, fa muro la difesa della squadra di casa 14? Passa la Norvegia – Padroni di casa avanti con Sorloth, un po’ ingenua qui la difesa della Nazionale di Spalletti 19? Ci prova l’Italia – Subito il gol dell’1-0 gli Azzurri provano a far girare il pallone in cerca di varchi, la Norvegia si difende fin qui con ordine 25? Tiro Raspadori – L’attaccante del Napoli ci prova da posizione defilata, palla sul fondo 31? Donnarumma provvidenziale – Gran parata sulla conclusione di destro di Sorloth, calcio d’angolo per la Norvegia 34? Raddoppia la Norvegia – Super gol del classe 2005 Nusa, che salta i difensori azzurri e batte Donnarumma con un preciso fendente di destro 39? Italia in difficoltà – Il secondo gol sembra aver dato una mazzata agli uomini di Spalletti, incapaci ora di reagire 42? Segna anche Haaland – Terzo gol della Norvegia, con l’attaccante del City che salta Donnarumma e deposita la sfera in fondo al sacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norvegia Italia 3-0: notte fonda degli azzurri, passo falso verso i Mondiali

