Norvegia Italia 3-0 LIVE | tris di Haaland!

Vivi l'emozione di Norvegia-Italia, una sfida imperdibile valida per le qualificazioni ai Mondiali, trasmessa in diretta dall'Ullevaal Stadion di Oslo. Con un tris di Haaland che infiamma il pubblico, la partita si conferma come uno degli eventi più attesi del calcio internazionale. Segui con noi sintesi, tabellino e cronaca LIVE per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida. La tensione è alle stelle: cosa succederà nel finale?

Al Ullevaal Stadion, andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Norvegia-Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. LA DIRETTA 14? GOL NORVEGIA – Ottimo pallone filtrante di Antonio Nusa lancia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Norvegia Italia 3-0 LIVE: tris di Haaland!

