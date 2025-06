Norvegia-Italia 3-0 LIVE | Sorloth-Nusa-Haaland disastro azzurro

Una notte amara per l’Italia, sconfitta 3-0 in Norvegia. La selezione azzurra si trova a dover fare i conti con un risultato difficile e zero risposte sul campo. Sorloth, Nusa e Haaland dominano, lasciando il pubblico senza parole: il disastro è servito. Ora, la sfida si infuoca: come reagirà la nazionale italiana? Restate con noi per tutte le emozioni e aggiornamenti sulla qualificazione ai Mondiali 2026.

Norvegia-Italia, qualificazioni ai Mondiali 2026 GOAL E AZIONI SALIENTI 42` GOAL DELLA NORVEGIA, ancora! Haaland banchetta in una linea azzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Norvegia-Italia 4-1 22’ Haaland 34’ Haaland 47’ Raspadori 62’ Haaland 87’ Sørloth Partecipa alla discussione

