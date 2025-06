Norvegia Italia 3-0 LIVE | palo clamoroso di Berge!

Assisti alla emozionante sfida di qualificazione ai Mondiali tra Norvegia e Italia, giocata all'Ullevaal Stadion di Oslo. Con un risultato sorprendente di 3-0 e un palo clamoroso di Berge, la partita si sta rivelando una notte da ricordare per i tifosi italiani. Segui la cronaca live, gli highlights e tutte le emozioni di questa sfida cruciale per il cammino verso il Mondiale. La partita promette ancora grandi colpi di scena.

Al Ullevaal Stadion, andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Norvegia-Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. LA DIRETTA 14? GOL NORVEGIA – Ottimo pallone filtrante di Antonio Nusa lancia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Norvegia Italia 3-0 LIVE: palo clamoroso di Berge!

