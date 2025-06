Norvegia Italia 3-0 LIVE | notte fonda per gli azzurri fine primo tempo

Notte amara per gli Azzurri al Ullevaal Stadion di Oslo, dove la Norvegia si impone 3-0 all’intervallo nella sfida di qualificazione ai Mondiali. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, tiene con il fiato sospeso i tifosi italiani. Segui in tempo reale cronaca, sintesi e aggiornamenti live per non perdere neanche un istante di questa sfida cruciale. La seconda metà promette ancora emozioni forti: restate con noi!

Al Ullevaal Stadion, andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Norvegia-Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. LA DIRETTA 14? GOL NORVEGIA – Ottimo pallone filtrante di Antonio Nusa lancia .

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

