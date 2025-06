Norvegia Italia 3-0 LIVE | inizia il secondo tempo!

Il calcio mondiale si accende all'Ullevaal Stadion di Oslo, dove Norvegia e Italia si affrontano nelle qualificazioni ai Mondiali. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, sta regalando un primo tempo avvincente, con la Norvegia avanti 3-0. Restate con noi per la cronaca LIVE, sintesi, tabellino e aggiornamenti in tempo reale su questa sfida cruciale che potrebbe cambiare le sorti del cammino azzurro.

Al Ullevaal Stadion, andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Norvegia-Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. LA DIRETTA 14? GOL NORVEGIA – Ottimo pallone filtrante di Antonio Nusa lancia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Norvegia Italia 3-0 LIVE: inizia il secondo tempo!

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l'Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l'Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

