Norvegia Italia 3-0 LIVE | al via la ripresa fin qui notte fonda per gli Azzurri

La sfida tra Norvegia e Italia si conclude con un netto 3-0 a favore degli scandinavi, lasciando gli Azzurri ancora alla ricerca di riscatto nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Lontani dal sogno mondiale, gli uomini di Spalletti affrontano questa difficile serata con determinazione, consapevoli che ogni partita è un passo verso il futuro. Segui con noi aggiornamenti, analisi e tutte le emozioni di questa notte cruciale.

di Marco Baridon Norvegia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia di Luciano Spalletti affronta la Norvegia, con l’obiettivo di muovere un passo importante nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. segue LIVE il match dell’Ullevaal Stadion di Oslo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Norvegia Italia 3-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! 7? Occasione Italia – Bel traversone dalla sinistra di Bastoni, Zappacosta non riesce nella deviazione sotto porta 10? Raspadori bloccato – L’attaccante del Napoli prova a involarsi verso la porta, fa muro la difesa della squadra di casa 14? Passa la Norvegia – Padroni di casa avanti con Sorloth, un po’ ingenua qui la difesa della Nazionale di Spalletti 19? Ci prova l’Italia – Subito il gol dell’1-0 gli Azzurri provano a far girare il pallone in cerca di varchi, la Norvegia si difende fin qui con ordine 25? Tiro Raspadori – L’attaccante del Napoli ci prova da posizione defilata, palla sul fondo 31? Donnarumma provvidenziale – Gran parata sulla conclusione di destro di Sorloth, calcio d’angolo per la Norvegia 34? Raddoppia la Norvegia – Super gol del classe 2005 Nusa, che salta i difensori azzurri e batte Donnarumma con un preciso fendente di destro 39? Italia in difficoltà – Il secondo gol sembra aver dato una mazzata agli uomini di Spalletti, incapaci ora di reagire 42? Segna anche Haaland – Terzo gol della Norvegia, con l’attaccante del City che salta Donnarumma e deposita la sfera in fondo al sacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norvegia Italia 3-0 LIVE: al via la ripresa, fin qui notte fonda per gli Azzurri

