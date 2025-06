Norvegia-Italia 3-0 le reazioni social | Imbarazzanti Indecenti

Un esordio da dimenticare per l'Italia nelle qualificazioni al Mondiale 2026: la sconfitta 3-0 contro la Norvegia ha scatenato reazioni social controverse, tra imbarazzo e indecenza. I tifosi, delusi e furiosi, non hanno risparmiato commenti mordenti, rendendo evidente quanto questa battuta d’arresto abbia acceso il dibattito online. La domanda ora è: come saprà reagire la nostra Nazionale?

Inizia malissimo il cammino dell'Italia nelle qualificazioni al Mondiale 2026: gli Azzurri perdono 3-0 in casa della Norvegia (gol di Sorloth, Nusa e Haaland). Ecco come la disfatta è stata commentata dai tifosi sui social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norvegia-Italia 3-0, le reazioni social: "Imbarazzanti", "Indecenti"

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Social Reazioni

