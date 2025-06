Norvegia Italia 3-0 inizio in salita per la qualificazione ai Mondiali | notte fonda ad Oslo!

Una notte da dimenticare per l’Italia, sconfitta 3-0 in Norvegia sotto i colpi di Haaland e compagni. Un inizio in salita che mette a dura prova le speranze di qualificazione ai Mondiali del 2026, lasciando i tifosi con l’amara consapevolezza delle sfide ancora da affrontare. La strada verso il Qatar si fa complicata: ora più che mai, serve una pronta reazione per rimettersi in carreggiata.

Norvegia Italia 3-0, gli Azzurri escono umiliati da Oslo sotto i colpi di Haaland e compagni. La qualificazione diretta ai Mondiali si fa difficile. È iniziato come peggio non poteva il cammino dell'Italia alle qualificazioni dei Mondiali del 2026. Gli Azzurri escono da Oslo sconfitti e umiliati, con la Norvegia che si impone con un secco 3-0 che forse non racconta nemmeno nella maniera più completa il dominio dei padroni di casa. Per gli Azzurri l'accesso diretto alla manifestazione iridata si fa già difficilissimo. Con ogni probabilità Israele, Estonia e Moldova – le altre avversarie del girone – non toglieranno punti né all'una ne all'altra squadra, per cui lo scontro diretto era e sarà fondamentale.

