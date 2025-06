Norvegia-Italia 3-0 | il tabellino

IL TABELLINO Norvegia-Italia 3-0 MARCATORI: 14` Sorloth, 35` Nusa, 42` Haaland NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem (dal 71` Ostigard),. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Tabellino Marcatori

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Norvegia-Italia 3-0: il tabellino - IL TABELLINO Norvegia-Italia 3-0 MARCATORI: 14` Sorloth, 35` Nusa, 42` Haaland NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem (dal 71` Ostigard), Moller Wolfe (dal. Scrive calciomercato.com

PAGELLE E TABELLINO NORVEGIA-ITALIA 3-0: Spalletti in confusione, Nusa imprendibile - Pagelle e tabellino del match tra l'Italia di Spalletti e la Norvegia di Solbakken, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ... Come scrive calciomercato.it

Italia imbarazzante, ko 3-0 in Norvegia senza mai tirare in porta fino al 91': Spalletti già a rischio Mondiale - Clamoroso tonfo dell`Italia in Norvegia, con gli Azzurri di Luciano Spalletti che rimediano una figuraccia storica, perdendo per 3-0 nel ... Secondo msn.com

Norvegia-Italia: sfida a colpi di numeri