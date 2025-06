Norvegia Italia 3-0 | Finita! Crollo Italia Sconfitta alla prima uscita delle qualificazioni ai Mondiali

Una notte da dimenticare per l’Italia, sconfitta 3-0 in Norvegia nell’esordio delle qualificazioni ai Mondiali. Al Ullevaal Stadion, i nostri hanno subito un crollo improvviso, lasciando spazio a una prestazione difficile. Scopri tutti i dettagli, sintesi, tabellino e le emozioni di una partita che potrebbe segnare un punto di svolta per il cammino azzurro. La sfida tra Norvegia e Italia ci riserva ancora molte sorprese…

Al Ullevaal Stadion, andrà in scena la sfida delle qualificazioni ai Mondiali Norvegia-Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. LA DIRETTA 14? GOL NORVEGIA – Ottimo pallone filtrante di Antonio Nusa lancia .

