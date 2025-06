Norvegia-Italia 3-0 festa pazza in spogliatoio di Haaland e compagni

Una notte indimenticabile si è accesa a Oslo: Norvegia-Italia si conclude con un sorprendente 3-0, regalando ai norvegesi una vittoria storica nelle qualificazioni mondiali. La festa tra Haaland e i suoi compagni trasmette tutta l’energia e l’entusiasmo di un risultato che rimarrà scritto nella memoria sportiva. Uno spaccato di pura passione, testimone di come il calcio possa sorprendere e creare momenti di pura gioia.

L'altra faccia della serata di Oslo è quella sorridente della Norvegia: per Haaland e compagni il 3-0 all'Italia nella gara delle qualificazioni ai prossimi Mondiali è un risultato storico, festeggiato così in spogliatoio. (Instagram @herrelandslaget).

