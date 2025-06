Norvegia-Italia 3-0 disastro azzurro all’esordio e qualificazione Mondiale in salita | pagelle e analisi

Un esordio da incubo per l’Italia di Luciano Spalletti nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: un pesante 3-0 in Norvegia, con una prestazione deludente e senza reazione. La sconfitta lascia l’intera tifoseria preoccupata, mentre analisi, pagelle e strategie si fanno urgenti per risollevare le sorti degli Azzurri. Entriamo nel dettaglio di questa débâcle e delle possibili vie di riscatto.

Italia travolta a Oslo: qualificazione mondiale già a rischio. Una sconfitta netta, bruciante, senza appello. L’ Italia di Luciano Spalletti crolla al debutto nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, travolta per 3-0 da una Norvegia brillante, intensa, spietata. I gol di Sorloth, Nusa e Haaland nel primo tempo chiudono la pratica già prima dell’intervallo. Un primo tempo umiliante per gli Azzurri, svuotati, confusi, senza reazione. Nella ripresa non arriva nemmeno la dignità del riscatto. Il primo tiro verso lo specchio della porta arriva al 91? con Lucca che chiama Nyland ad un intervento che fa felici i fotografi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Norvegia-Italia 3-0, disastro azzurro all’esordio e qualificazione Mondiale in salita: pagelle e analisi

