Norvegia Italia 3-0 Coppola commenta l’esordio amaro | Lo immaginavo diverso Un risultato del genere non può succedere

Un esordio amaro per l’Italia nelle qualificazioni mondiali, con la Norvegia che conquista una vittoria netta per 3-0. Diego Coppola, difensore dell’Hellas Verona, non nasconde il suo rammarico e commenta a caldo su Sky Sport e Rai Sport, evidenziando che un risultato così non si aspettava e che bisogna reagire subito per rialzarsi. La sfida ora è trovare la forza di ripartire.

ll difensore dell'Italia Diego Coppola ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match contro la Norvegia perso 3-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, valso il suo esordio con la nazionale.

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

