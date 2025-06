Norvegia-Italia 3-0 a fine primo tempo

Un inizio da incubo per l’Italia di Spalletti a Oslo: nel primo tempo, i nostri azzurri si trovano sotto 3-0 contro la Norvegia, in un banco di prova cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una frazione di gioco difficile, segnata dai gol di Sørloth, Nusa e Haaland. La sfida, trasmessa su Rai, ci mette alla prova: riusciremo a reagire nella ripresa?

Primo tempo da incubo per gli azzurri nel match Norvegia-Italia, banco di prova per l’Italia di Spalletti. Finisce infatti 3-0 il primo tempo. Il match con la Norvegia a Oslo è il primo impegno ufficiale del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. La partita, in programma venerdì 6 giugno alle ore 20:45. I gol. 14? A. Sørloth. 34? Antonio Nusa. 42? Erling Haaland. Dove vedere Norvegia-Italia in tv. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, affiancato da Lele Adani. Sul nostro sito lapresse.it troverete aggiornamenti live, analisi a caldo e interviste post-partita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Norvegia-Italia, 3-0 a fine primo tempo

