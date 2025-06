Norvegia Italia 1-0 LIVE | padroni di casa avanti con Sorloth

L’attesa è terminata: Norvegia e Italia si sfidano all’Ullevaal Stadion di Oslo in una partita cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Con il vantaggio dei padroni di casa grazie a Sorloth, gli Azzurri di Spalletti devono reagire per non compromettere il cammino verso il Qatar. Segui con noi la diretta live di Juventusnews24, aggiornamenti in tempo reale, sintesi e analisi di un match che promette emozioni intense e colpi di scena.

di Marco Baridon Norvegia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia di Luciano Spalletti affronta la Norvegia, con l’obiettivo di muovere un passo importante nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. segue LIVE il match dell’Ullevaal Stadion di Oslo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Norvegia Italia 1-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! 7? Occasione Italia – Bel traversone dalla sinistra di Bastoni, Zappacosta non riesce nella deviazione sotto porta 10? Raspadori bloccato – L’attaccante del Napoli prova a involarsi verso la porta, fa muro la difesa della squadra di casa 14? Passa la Norvegia – Padroni di casa avanti con Sorloth, un po’ ingenua qui la difesa della Nazionale di Spalletti 19? Ci prova l’Italia – Subito il gol dell’1-0 gli Azzurri provano a far girare il pallone in cerca di varchi, la Norvegia si difende fin qui con ordine 25? Tiro Raspadori – L’attaccante del Napoli ci prova da posizione defilata, palla sul fondo Norvegia Italia 1-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norvegia Italia 1-0 LIVE: padroni di casa avanti con Sorloth

In questa notizia si parla di: Italia Norvegia Padroni Casa

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

DIRETTA - Norvegia - Italia 1-0: Sorloth porta in vantaggio i padroni di casa - Qual. Mondiali 2026, Girone | Terza giornata Venerdì 6 giugno 2025, ore 20:45 Ullevaal Stadion, Oslo NORVEGIA - ITALIA 1-0 (14' Sorloth) NORVEGIA ... Si legge su lalaziosiamonoi.it

TJ - NORVEGIA-ITALIA 1-0 - Sorloth porta in vantaggio i padroni di casa - 13' Gol di Sorloth - Ci lasciamo imbucare da Nusa, palla col contagiri per Sorloth che taglia in mezzo ai nostri (Bastoni lo tiene in gioco) e trafigge Donnarumma. Siamo in svantaggio. Lo riporta tuttojuve.com

Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia-Italia, le probabili formazioni - A Oslo l'Italia di Luciano Spalletti fa il suo esordio nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026 contro la Norvegia. Scrive msn.com

Serie A Now - La strada per il Mondiale parte dalla Norvegia